С 1 августа повысят социальные выплаты: Кому сделают прибавку и сколько она составит

Со следующего месяца изменятся меры соцподдержки, которые финансируются из региональных бюджетов. К тому же вводится целый ряд временных выплат, которые связаны с решением местных проблем.
Так, финансовая поддержка будет оказана жителям Приморского края, пострадавшим от прошедших ливневых дождей. Единовременная материальная помощь составит 10 тысяч рублей. Она выделяется в связи с нарушениями условий жизнедеятельности. Обратиться за деньгами можно не позднее одного месяца со дня введения режима ЧС. За финансовой помощью в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50−100 тысяч рублей нужно обратиться в течение шести месяцев со дня введения режима ЧС. Размер выплаты в данном случае зависит от степени утраты имущества — полной или частичной. Её устанавливает муниципальная комиссия. Об этом рассказал юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов.
— В случае гибели члена семьи в результате ЧС размер помощи составляет один миллион рублей, в случае причинения вреда здоровью — от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученного вреда. За этими выплатами можно обратиться в течение 12 месяцев со дня введения режима ЧС. Получить социальную поддержку можно будет уже начиная с августа 2022 года, — отметил Тимур Фатыхов.
Юрист рассказал также, что Правительством Красноярского края внесены изменения в краевую госпрограмму «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан». В частности, будут выделены дополнительные деньги на социальные выплаты детям-сиротам в размере 102,8 миллиона рублей. Это позволит увеличить количество выданных в 2022 году сертификатов на приобретение жилья до 164.
— В августе 2022 года будут пересмотрены условия социальных контрактов. Президент указал на важность такого механизма снижения уровня бедности, как социальный контракт, и поручил провести анализ эффективности данного инструмента и представить предложения по его улучшению, — добавил Тимур Фатыхов.
В Карелии вместо земельных участков многодетные семьи смогут получать денежные выплаты. Сумма их составляет 400 тысяч рублей. При этом деньги могут пойти на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга, а также уплату процентов по кредитному договору, который был заключён с 1 августа до 31 декабря 2022 года.
Кстати, выпускники школ Тюменской области до 1 августа получат сто тысяч рублей за сдачу единого государственного экзамена. Таким образом в области решили поощрить стобалльников.
Кроме того, каждый год с 1 августа работавшим в предыдущем году пенсионерам увеличивают размер страховой пенсии. В следующем месяце — так же, как и всегда — работавшие в 2021 году пенсионеры получат прибавку. Сумма увеличения зависит от полученной в предыдущем году заработной платы и величины уплаченных страховых взносов. Они преобразуются (пересчитываются) Пенсионным фондом в баллы, которые с 1 августа следующего года прибавляются к индивидуальному пенсионному коэффициенту пенсионера, тем самым увеличивая размер пенсии. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова.
— Для каждого пенсионера такое увеличение индивидуально и зависит от многих факторов. В частности, от полученной в предыдущем году заработной платы и величины уплаченных страховых взносов, от года назначения пенсии, от года последнего трудоустройства, от того, были ли увольнения в период получения пенсии начиная с 2016 года. При этом, какой бы большой ни была заработная плата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трёх пенсионных баллов (пенсионных коэффициентов). Стоимость пенсионного коэффициента в 2015 году была установлена в размере 71,41 рубля и каждый год индексируется. Так, в 2019 году стоимость пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля, в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022 году — 118,10, — рассказала Ирина Белова.