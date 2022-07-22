Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

Спасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки, которая пришла за помощью к людям, стало одним из ярких сюжетов этой недели.
На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка, все завершилось благополучно: зверю помогли, банку из пасти вытащили. Язык оказался порезан, но все заживет.
«Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60−100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет», — рассказали в «Норникеле».
В администрации поселка РИА Новости сообщили, что больше не следят за судьбой медведицы — этим теперь занимается Росприроднадзор.