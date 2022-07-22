Ученые: мозг активнее реагирует на оскорбления, чем на похвалу Эффект сохраняется и при повторении высказываний
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
11:44 (мск), источник: © РИА Новости

Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

КРАСНОЯРСК, 22 июл — РИА Новости. Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщается в Telegram-канале компании «Норникель».

Источник: Росприроднадзор

Спасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки, которая пришла за помощью к людям, стало одним из ярких сюжетов этой недели.

На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка, все завершилось благополучно: зверю помогли, банку из пасти вытащили. Язык оказался порезан, но все заживет.

«Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60−100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет», — рассказали в «Норникеле».

В администрации поселка РИА Новости сообщили, что больше не следят за судьбой медведицы — этим теперь занимается Росприроднадзор.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь