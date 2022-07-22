Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос

Согласно исследованию, о своем прямом доверии Владимиру Путину заявили 81,1% опрошенных, недоверие высказали только 14,7% респондентов.
Деятельность президента России одобрили 78,1% граждан страны, с ними не согласились 12,9% россиян.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 11 по 17 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.