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12:13 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Свое доверие президенту России Владимиру Путину высказали 81,1% россиян, его работу одобрили 78,1% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Источник: © РИА Новости

Согласно исследованию, о своем прямом доверии Владимиру Путину заявили 81,1% опрошенных, недоверие высказали только 14,7% респондентов.

Деятельность президента России одобрили 78,1% граждан страны, с ними не согласились 12,9% россиян.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 11 по 17 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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