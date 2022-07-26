Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху

Председатель правительства в пятницу провел встречу с победителем трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.
Кроме того, предложена система резервирования газа, позволяющая располагать подземные газохранилища там, где они нужны потребителю, вне зависимости от геологических и географических условий.
Также Меньщиков рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета.
«В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом», — сказал Меньщиков. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков.
«Очень важно, что такие молодые энергичные ребята, профессионалы думают о будущем нашей страны», — подчеркнул Мишустин.