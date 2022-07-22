16:57 (мск), источник: © РИА Новости
Житель США одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Мужчина в американском штате Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, сообщил телеканал NBC.
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Митчо Томпсон из городка Себастопол рассказал телеканалу, что в конце июня получил положительный результат теста на коронавирус, вскоре он также заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее. «Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян и что у меня было и то, и другое», — сказал Томпсон.
По словам мужчины, из-за двойного заражения чувствовал себя очень больным. «И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели, и едва можно даже выпить глоток воды», — отметил он.
Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете, доктор Дин Уинслоу заявил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и коронавирусом, но это является «невероятным невезением», ведь вирусы очень разные.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.