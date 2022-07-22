Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици

Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, «Весне» мог бы быть нанесён значительный ущерб, «как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах».
Активисты из организации Ultima Generazione («Последнее поколение») перед акцией вывесили баннер с надписью «Нет газу, нет углю».
«Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну», — сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили «использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу».
Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.