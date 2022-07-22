Большинство немцев стали быстрее и реже мыться ради экономии На такой шаг в основном пошли сторонники "зеленых"
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
17:50 (мск), источник: © РИА Новости

Борцы за природу приклеили себя к картине Боттичелли в Галерее Уффици

РИМ, 22 июл — РИА Новости. Несколько экологических активистов в пятницу приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» во флорентийской Галерее Уффици, сообщает газета Corriere della Sera.

Как заявили РИА Новости в администрации знаменитого музея, если бы картину не защищало стекло, которое руководство Галереи несколько лет назад установило для своих основных шедевров, «Весне» мог бы быть нанесён значительный ущерб, «как это случалось в других музеях в похожих обстоятельствах».

Активисты из организации Ultima Generazione («Последнее поколение») перед акцией вывесили баннер с надписью «Нет газу, нет углю».

«Можно ли сегодня увидеть такую же красивую весну», — сообщили они в заявлении. По словам активистов, они решили «использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идём к экоклиматическому и социальному коллапсу».

Акцию прекратил приезд наряда карабинеров. Трое молодых людей, как отмечается, будут привлечены к ответственности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Необратимые последствия'. Над Европой нависла новая угроза
'Халявы уже не будет'. Что ждет Донбасс в ближайшие недели
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь