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08:41 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мошенники стали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для создания баз данных потенциальных жертв, заявила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Источник: © РИА Новости

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его “привлекательности” для дальнейшего обмана», — сказала она.

Эксперт отметила, что интерес мошенников к соцопросам объясняется тем, что сегодня россияне стали с большей настороженностью относится к звонкам, смс и электронным письмам с запросами, при любом упоминании в таких запросах данных банковского счета.

«А вот на разного рода “социологические опросы”, “исследования потребителей” готовы общаться охотнее», — уточнила Дайнеко.

При этом, по оценкам Дайнеко, стоимость такой базы данных зависит от количества в ней жертв — чем больше, тем дороже. Базы кочуют и корректируются. Также учитывается такой показатель, как «скоринговый балл» потенциальной жертвы — сведения не только в виде документов, например, паспорта и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.

«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов “строк” мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека», — пояснила она.

В начале июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях говорил, что раньше мошенники охотились за деньгами, а сейчас они охотятся «за головами» — за теми людьми, у которых можно максимально долго под разными предлогами вымогать деньги, в том числе взятые в долг у банка, родственников или знакомых.

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