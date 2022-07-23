Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его “привлекательности” для дальнейшего обмана», — сказала она.
Эксперт отметила, что интерес мошенников к соцопросам объясняется тем, что сегодня россияне стали с большей настороженностью относится к звонкам, смс и электронным письмам с запросами, при любом упоминании в таких запросах данных банковского счета.
«А вот на разного рода “социологические опросы”, “исследования потребителей” готовы общаться охотнее», — уточнила Дайнеко.
При этом, по оценкам Дайнеко, стоимость такой базы данных зависит от количества в ней жертв — чем больше, тем дороже. Базы кочуют и корректируются. Также учитывается такой показатель, как «скоринговый балл» потенциальной жертвы — сведения не только в виде документов, например, паспорта и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.
«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов “строк” мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека», — пояснила она.
В начале июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях говорил, что раньше мошенники охотились за деньгами, а сейчас они охотятся «за головами» — за теми людьми, у которых можно максимально долго под разными предлогами вымогать деньги, в том числе взятые в долг у банка, родственников или знакомых.