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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Харьковской области начали выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные пособия, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он опубликовал в Telegram видео, на котором рассказал об итогах прошедшего накануне заседания штаба.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать — пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», — сказал вице-премьер.

Во время спецоперации на Украине российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть территории Харьковской области. Там создали четыре районные администрации — в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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