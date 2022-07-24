В Харьковской области начали выплачивать пенсии, пособия и зарплаты

«Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там тоже сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать — пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», — сказал вице-премьер.
Во время спецоперации на Украине российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть территории Харьковской области. Там создали четыре районные администрации — в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.