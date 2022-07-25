02:45 (мск), источник: ТАСС
Заболеваемость ковидом в мире достигла максимума за три месяца
При этом смертность, наоборот, пошла вниз, несмотря на рост в полтора раза неделю назад.
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 7,2 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом соответствует уровню апреля.
При этом смертность, наоборот, пошла вниз, несмотря на рост в полтора раза неделю назад.
Снижение в Европе
В большинстве стран Европы за последние семь дней отмечается серьезный спад заболеваемости. Самые высокие темпы распространения инфекции все еще в Германии, и если в начале недели в сутки там регистрировали около 160 тыс. новых случаев, то в конце — уже менее 100 тыс. Во Франции и Италии показатели упали со 120 тыс. сразу до 60 тыс. При этом в Испании, Польше и Австрии заболеваемость все еще растет.
Стабилизация в Америке
В странах Северной Америки ситуация с ковидом вышла на плато. Так, в США с начала июля регистрируют около 100 тыс. заразившихся в сутки, в Мексике последние две недели показатели не опускаются ниже 30 тыс. В Канаде при этом заболеваемость находится на низком уровне.
В странах Южной Америки ситуация также стабильна. Самые высокие показатели все еще в Бразилии, где ковид диагностируют примерно у 50 тыс. человек за сутки, однако за семь дней они снизились в полтора раза. В Чили заболеваемость упала почти вдвое.
Резкий рост в Азии
Рост заболеваемости в мире сейчас идет в основном за счет азиатских стран. Так, в Японии впервые с начала пандемии, согласно подсчетам ТАСС, сделанным в субботу на основе официальных данных префектур и публикаций статистики в местных СМИ, количество новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки превысило 200 тыс. По сравнению с прошлой неделей рост почти вдвое.
Темпы распространения инфекции выросли в два раза и в Южной Корее, где в день ковид диагностируют уже примерно у 70 тыс. человек, что является максимумом с апреля. Однако в Индии заболеваемость вышла на плато — в стране третью неделю ковидом заболевают около 20 тыс. жителей в день.
Снижение смертности
За семь дней из-за COVID-19 в мире умерли 14 тыс. человек, что на 3,6 тыс. меньше, чем на прошлой неделе.
На первом месте по смертности все еще США, где за семь дней зарегистрировали около 2 тыс. летальных случаев (рост по сравнению с предыдущей неделей на 25%). На втором месте Бразилия, где умерли 1,6 тыс. человек. На третью позицию вышла Италия, где от ковида ежедневно умирают уже более 130 человек. Далее следуют Франция и Германия, где этот показатель чуть ниже.