11:23 (мск), источник: ТАСС Наука
В Израиле нашли монету с изображением богини Луны возрастом 1 850 лет
На находке под портретом изображен знак зодиака Рак.
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Отлично сохранившаяся бронзовая монета с изображением богини Луны, отчеканенная 1 850 лет назад при римском императоре Антонине Пие в Александрии, была извлечена в ходе подводных археологических исследований у израильского побережья Средиземного моря в районе Хайфы. Об этом сообщило в понедельник Управление древностей Израиля.
«Исключительно хорошо сохранившаяся эффектная редкая бронзовая монета была недавно извлечена со дна моря во время подводных археологических исследований, проведенных Управлением древностей Израиля у побережья Кармель в Хайфе. Монета была отчеканена при императоре Антонине Пие (138−161 гг. н. э.) в Александрии в Египте. На ее реверсе изображен символ знака зодиака Рак под портретом богини Луны. На монете отчеканена дата “Восьмой год”, что соответствует восьмому году правления Антонина Пия (144−145 гг. н. э.). Она принадлежит к серии из тринадцати монет, на двенадцати из которых отчеканены различные знаки зодиака, а на еще одной — полное зодиакальное колесо», — говорится в заявлении.
«Такая монета впервые обнаружена у побережья Израиля, и она стала редким дополнением к коллекции национальных сокровищ», — заявил директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля Яаков Шарвит. По его словам, «под водой у средиземноморского побережья Израиля было обнаружено множество археологических памятников, свидетельствующих о существовавшей в древности связи между средиземноморскими портами и странами». «Эти артефакты, затерянные в море и утерянные из виду на сотни и тысячи лет, прекрасно сохранились, и некоторые из них чрезвычайно редки», — добавил он.