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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48,9%

Оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 48,9%. Превышение было зафиксировано в 70 регионах, в 15-ти из них заболеваемость выросла более, чем в среднем по стране.

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При этом число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций было выявлено в 29 регионах.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6571 случай заражения коронавирусом. Это на 12,6% меньше, чем накануне (7523). Число суточных госпитализаций составило 759 — на два человека больше предыдущего показателя (757).

За сутки в России умерли 34 заболевших, что на три человека меньше, чем вчера (37). Больше всего умерших было в Санкт-Петербурге (8) и Москве (7). Общее число умерших достигло 382 189. За день выздоровели 4234 человека, всего — 17 942 908.

С 1 июля в России отменили все ограничения, введенные из-за коронавируса. В этом месяце в стране выявили первые случаи заражения новым, более заразным подвариантом омикрон-штамма — «кентавр». Росздравнадзор рекомендовал возобновить в регионах вакцинацию.

Лаура Кеффер

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