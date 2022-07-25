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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад

Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA.

Над проектом они работали в течение трех лет.

Формула на аккадском языке нанесена на глиняную табличку Таппути, которую считают первой женщиной парфюмером и химиком в Месопотамии.

Упоминаются мелисса, мирра, роза и другие ингредиенты.

Кроме формулы, в записях подробно описывался сам процесс изготовления аромата.

Во время загрузки произошла ошибка.
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