15:20 (мск), источник: © РИА Новости
Ученые воссоздали парфюм, придуманный 3200 лет назад
Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA.
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Команда из 15 экспертов воссоздала формулу аромата, разработанную 3200 лет назад. Об этом пишет DHA.
Над проектом они работали в течение трех лет.
Формула на аккадском языке нанесена на глиняную табличку Таппути, которую считают первой женщиной парфюмером и химиком в Месопотамии.
Упоминаются мелисса, мирра, роза и другие ингредиенты.
Кроме формулы, в записях подробно описывался сам процесс изготовления аромата.