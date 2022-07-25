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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В национальном заповеднике Китая обнаружили неизвестную науке змею

Особь предпочитает мышей и жаркую погоду.

Источник: Sheng-chao Shi

Национальный природный заповедник Цзючжайгоу — объект Всемирного наследия, в котором нашли свой дом многие редкие и вымирающие животные, такие как гигантская панда (Ailuropoda melanoleuca) и золотистая носатая обезьяна (Rhinopithecus roxellana). Из-за суровой альпийской среды рептилии здесь почти не живут, но после очередного землетрясения ученые обнаружили новую змею.

В ходе герпетологических исследований ученым удалось собрать несколько экземпляров щитомордников (Gloydius) — представителей рода ядовитых ямочных гадюк, которые ранее были неизвестны науке. Особь питается мелкими млекопитающими и предпочитает жаркую и сухую погоду, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале ZooKeys.

Потребность змей в терморегуляции вынуждает их выползать из травы, чаще всего — на проезжую часть. Команда ученых подчеркивает необходимость снижения скорости в местах обитания новых щитомордников во избежание аварий.

Недавно мы писали о двухголовой змее, случайно найденной в Южной Африке.

Олеся Маевская

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