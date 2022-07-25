16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В канадском зоопарке родилась красная панда
Этот вид находится под угрозой исчезновения.
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Зоопарк Торонто объявил о рождении детеныша красной панды, сообщает Global News. Данный вид классифицирован как вымирающий.
Детеныш появился на свет 13 июля в 16:11 и является третьей красной пандой, рожденной в зоопарке за 25 лет. Сотрудники сообщают, что это самец.
Имя малышу еще не придумали. Он будет жить в укромном месте со своей матерью, пока не подрастет. Лишь затем детеныша панды поселят в отдельном вольере, чтобы его смогли увидеть посетители зоопарка.
Недавно мы писали о новорожденном четырехлапом муравьеде из зоопарка Роджера Уильямса, США, которого впервые показали на фото.
Олеся Маевская