22:20 (мск), источник: ТАСС
Умер актер из «Славных парней» Пол Сорвино
Ему было 83 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 25 июля. Американский актер Пол Сорвино, исполнивший роль Поли Сисеро в фильме «Славные парни» (Goodfellas, 1990), умер в понедельник в США на 84-м году жизни. Об этом со ссылкой на заявление его супруги Ди Ди Сорвино и представителя артиста Роджера Нила сообщило агентство Associated Press.
«Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших актеров, когда-либо украшавших экран и сцену», — приводит агентство слова супруги.
По сведениям агента Сорвино, актер ушел из жизни по естественным причинам в понедельник утром в штате Индиана.
Пол Сорвино родился в 1939 году в нью-йоркском районе Бруклин, добавляет агентство. Сыграл в множестве кинокартин, среди которых, в частности, «Славные парни» режиссера Мартина Скорсезе, «Игрок» (The Gambler, 1974), «Ромео + Джульетта» (Romeo + Juliet, 1996) и «Никсон» (Nixon, 1995), принесший Сорвино номинацию в премии Гильдии актеров в 1996 году.