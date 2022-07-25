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22:20 (мск), источник: ТАСС

Умер актер из «Славных парней» Пол Сорвино

Ему было 83 года.

Источник: AFP 2022

ТАСС, 25 июля. Американский актер Пол Сорвино, исполнивший роль Поли Сисеро в фильме «Славные парни» (Goodfellas, 1990), умер в понедельник в США на 84-м году жизни. Об этом со ссылкой на заявление его супруги Ди Ди Сорвино и представителя артиста Роджера Нила сообщило агентство Associated Press.

«Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших актеров, когда-либо украшавших экран и сцену», — приводит агентство слова супруги.

По сведениям агента Сорвино, актер ушел из жизни по естественным причинам в понедельник утром в штате Индиана.

Пол Сорвино родился в 1939 году в нью-йоркском районе Бруклин, добавляет агентство. Сыграл в множестве кинокартин, среди которых, в частности, «Славные парни» режиссера Мартина Скорсезе, «Игрок» (The Gambler, 1974), «Ромео + Джульетта» (Romeo + Juliet, 1996) и «Никсон» (Nixon, 1995), принесший Сорвино номинацию в премии Гильдии актеров в 1996 году.

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