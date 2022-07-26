Палеонтологи обнаружили окаменелость самого древнего хищника

Новый вид получил название Auroralumina attenboroughii. Существо обладало скелетом и было хищником. Исследователи говорят, что животное похоже на окаменевший олимпийский факел, а его щупальца на пламя, окружающее этот факел.
Существо является предшественником медуз, которые проходят несколько стадий эволюции. На одном из этапов они прикреплены к морскому дну, после чего отправляются в свободное плавание. Auroralumina больше всего напоминает медузу в своей неподвижной, укоренившейся стадии.
По словам ученых, находка показывает, что животные начали формироваться еще до кембрийского взрыва (условное название резкого увеличения скелетной фауны в начале кембрийского периода).
Ранее ученые обнаружили, что сыворотка крови медведей может спасать клетки мышц людей от атрофии.