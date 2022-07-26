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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство расширило список поступающих на карту «Мир» соцвыплат

Правительство расширило перечень социальных выплат, которые можно будет получать на карту «Мир». Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Источник: РИА "Новости"

«Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек», — говорится в сообщении.

В постановлении, в частности, идет речь о ежемесячных выплатах малоимущим, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на компенсацию этих расходов. «Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащего или сотрудников МВД и другим категориям граждан», — уточнили в правительстве.

На карту «Мир» также будут перечислять выплаты почетным донорам.

В настоящий момент через систему «Мир» можно было получать пенсии, зарплаты, выплаты безработным, выплаты на рождение первого и второго ребенка.

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