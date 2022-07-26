13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В пустыне Саудовской Аравии построят зеркальный город-небоскреб
Специалисты уверены, что строительство займет около 50 лет.
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Издание Wall Street Journal поделилось подробностями строительства зеркального города-небоскреба посреди пустыни в Саудовской Аравии. Еще в начале 2021 года местные власти объявили о проекте, а сейчас появились первые концепт-дизайны комплекса. В два дома планируют заселить пять миллионов человек.
Предполагается, что город будет состоять из двух зданий высотой почти в 500 метров и длиной в 120 километров, проходящих параллельно друг другу вдоль различных ландшафтов: побережья, пустыни и гор. Власти Саудовской Аравии планируют завершить проект к 2030 году, но инженеры предполагают, что на строительство потребуется до 50 лет.
Город-небоскреб намерены сделать экологичным и свободным от автомобилей и выбросов, а инфраструктуру — работающей на возобновляемой энергии. На одном из нижних уровней должен курсировать скоростной поезд. Внутри будет располагаться стадион, а на берегу — пристань для яхт.
Международных инвесторов для проекта пока не нашли — многие западные страны бойкотируют Саудовскую Аравию из-за нарушений прав человека. К тому же, по мнению экологов, высотки могут помешать птицам во время миграции, а зеркала их запутают. Также при первоначальном анонсе указывалось, что в город вкладывают 500 миллиардов долларов (около 29 миллиардов рублей).
Олеся Маевская