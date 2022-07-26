14:58 (мск), источник: N + 1
Россия уйдет с МКС после 2024 года
И займется строительством станции РОСС.
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Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, направив основные усилия на создание новой станции РОСС. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, подчеркнув, что до этого момента РФ выполнит все свои обязательства перед партнерами по проекту, сообщает ТАСС.
Международная космическая станция работает на околоземной орбите почти 24 года и является проектом, в котором участвуют 14 стран. Разговоры о том, что Россия, которой принадлежат шесть модулей станции, может выйти из проекта после окончания соглашения о совместной эксплуатации МКС в 2024 году, начались несколько лет назад. Причиной выхода тогда назывался износ оборудования и угроза его лавинообразного выхода из строя.
В 2020 году был представлен проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую предполагалось вывести на полярную орбиту. На первом этапе она должна состоять из трех модулей и шлюзовой камеры, при этом новая станция будет посещаемой, то есть часть времени РОСС будет оставаться в беспилотном режиме.
26 июля 2022 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что принято решение об уходе России с МКС после 2024 года. По словам Борисова к этому времени начнет создаваться РОСС, а основные усилия «Роскосмоса» будут направлены на развитие услуг навигации, связи и зондирования Земли для экономики страны.
Планируемое завершение работы МКС сейчас назначено на 2029−30 годы. NASA выбрало компанию Axiom Space для строительства в составе МКС коммерческого сегмента из трех модулей. Эти модули должны пристыковаться к станции за период 2024 по 2030 год, а перед затоплением МКС отстыковаться, чтобы остаться на орбите в той же плоскости.
Александр Войтюк