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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что рыбки данио способны регенерировать свое поврежденное сердце

В будущем исследователи надеются помочь людям, пережившим сердечный приступ.

Источник: AP 2022

Новая работа биологов Берлинского института и Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка показала, что рыбки данио способны восстанавливать ткани своего сердца в случае травмы. Исследование было опубликовано в журнале Nature Genetics.

Ранее ученые выяснили, что эти представители семейства карповых способны регенерировать ткань сетчатки глаз. «Мы хотели выяснить, как эта маленькая рыбка делает это, и можем ли мы извлечь пользу», — прокомментировал специалист по биологии развития и автор исследования Ян Филипп Юнкер из Берлинского института медицинской системной биологии.

Мышечные клетки сердца людей, кардиомиоциты, после приступа не могут восстановиться: на месте повреждений образуются рубцы (фиброз), из-за чего орган ослабевает.

Рыбки данио способны отрастить до 20% своего сердца размером в один миллиметр в течение двух месяцев после травмы.

Клетки соединительной ткани карповых, называемые фибробластами, являются проводниками процесса регенерации. Они производят белки, которые действуют как сигналы к восстановлению. Чтобы проверить их действие, исследователи прокалывали крошечные сердца рыб холодной иглой, имитируя сердечный приступ человека.

Команда просканировала около 200 тысяч клеток сердца, выделенных у рыбок данио до и после травмы, и обнаружила, что три типа фибробластов временно перешли в активированное состояние, активизировав белки для наращивания мышц. Когда исследователи «заглушили» эти гены у испытуемых, их сердца больше не могли нормально работать.

Пока неясно, существуют ли такие же процессы регенерации мышц у млекопитающих.

На данный момент исследование проливает свет на биологические процессы, происходящие в ответ на травму, и может со временем помочь предотвратить последствия сердечного приступа у людей.

Олеся Маевская

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