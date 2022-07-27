В российских поликлиниках закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Как выяснил «Ъ», в большинстве регионов России вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации. Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом «Спутника V». В минздраве Хабаровского края такое решение объяснили рекомендациями федерального медицинского ведомства, согласно которым ревакцинацию можно проводить первым компонентом «Спутника V» (пожилым и людям с хроническими заболеваниями — двумя компонентами). В ведомстве уточнили, что в регионе имеется запас свыше 91 тыс. вакцин всех четырех видов и жители края могут самостоятельно выбирать препарат. При этом чиновники отметили, что наибольшую эффективность показал «Спутник V».
В Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму сделать повторную прививку также можно только первым компонентом «Спутника V». Причем в саратовском минздраве открыто заявили, что «Спутник Лайт» закончился. В администрации Курской области сообщили «Ъ», что в нескольких городских и районных медорганизациях есть «минимальные остатки “Лайта”», однако основной вариант ревакцинации — первый компонент «Спутника V».
В Санкт-Петербурге вакцинация проводится несколькими препаратами — «Спутник V», «Спутник M», «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (порошок), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как заявляет комитет по здравоохранению, для ревакцинации используется первый компонент «Спутника V». Московский департамент здравоохранения не ответил на запрос «Ъ», однако в центре госуслуг «Мои документы» (в Москве можно привиться в семи офисах) корреспонденту «Ъ» предложили ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V». Информацию о наличии «Лайта» сотрудники центра не предоставили.
Отметим, согласно данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот была введена всего одна серия «Лайта». До этого две серии были введены в январе. Каждая серия, по словам источника «Ъ», может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз.
Фактически такая рокировка ничего не меняет. Разработчик вакцин, Институт имени Гамалеи, с самого начала заявил, что «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Однако препарат прошел самостоятельную регистрацию и анонсировался как четвертая, «легкая», российская вакцина. В июне 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что «Спутник Лайт» создавался для переболевших людей, а также для тех вакцинированных, кто имеет низкие титры антител. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что ревакцинацию от коронавируса в столице будут проводить именно этой вакциной. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что повторная прививка «Лайтом» является «очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты».
По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, «Спутник Лайт» был нужен, чтобы прививать определенные категории людей, например мигрантов, в период, когда второго компонента «Спутника V» было недостаточно. Ранее источник, близкий к правительству, рассказал «Ъ» похожую версию появления «лайт»-вакцины. «Спутник V» состоит из двух «векторов» (уколы делаются с разницей в 21 день). «Векторы» представляют собой модифицированные аденовирусы, используемые для переноса в организм генетической информации, которая запускает процесс формирования иммунитета против коронавируса. Поскольку препарат зарегистрирован как двухкомпонентный, выпустить в самостоятельный оборот только первую его дозу де-юре невозможно.
«А необходимость этого возникла из-за того, что выпуск первого компонента на основе 26-го серотипа аденовируса получился существенно более массовым, в отличие от второго», — сказал источник. Проблема, по его словам, заключалась в том, что пятый серотип аденовируса, на котором построен второй компонент, с меньшей скоростью размножается в той клеточной массе и в тех условиях, которые использовались для производства вакцин. Сейчас, по словам Сергея Шуляка, за счет развития технологий дефицит второго компонента устранили, поэтому потребность в «Лайте» пропала. «Это была временная заглушка, когда надо было вакцинировать, а второго компонента не было в достаточном количестве», — заключил Шуляк.
В Минздраве РФ не объяснили отсутствие «Спутника Лайт» в поликлиниках. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов напомнил, что вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в России, однако уточнил, что «на сегодняшний день имеется большой объем данных о безопасности и эффективности» «Спутника V», «Спутника Лайт» и «Спутника М».
«Необходимо отметить, что для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины, как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета. Более молодым гражданам для ревакцинации можно использовать первый компонент “Спутника V”, который абсолютно идентичен вакцине “Спутник Лайт”», — добавил Чуланов. «Несмотря на, как правило, более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами», он рекомендовал с учетом роста заболеваемости сделать повторную прививку гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более шести месяцев назад.
Однако кампания по ревакцинации, следует из ответов региональных министерств, идет не слишком активно. В частности, в минздраве Крыма сообщили, что «на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19» отмечается снижение темпов вакцинации, а в последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании. В Ульяновской области ревакцинировано 30,3% от общего числа привитых, в Хабаровском крае — 21%. В пермском минздраве не смогли оценить процент ревакцинированных граждан, однако признали: «Очередей на прививки нет».
Наталья Костарнова, Ульяна Миронова; корсеть «Ъ»
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