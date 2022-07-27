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10:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Базз Олдрин расстался с курткой, в которой летал на Луну, за $2,7 миллиона

Куртка, которую американский астронавт Базз Олдрин носил на борту «Аполлона-11» во время полета на Луну в 1969 году, продана на нью-йоркском аукционе Sotheby’s за 2,7 миллиона долларов, передает 27 июля агентство France-Presse.

Источник: AFP 2022

Белая куртка с американским флагом, значком НАСА, нашивкой миссии «Аполлон-11» и надписью «E. ALDRIN», вошла в личную коллекцию вещей, которую 92-летний астронавт решил выставить на продажу.

«Несколько участников почти десять минут оспаривали между собой этот исключительно редкий предмет одежды, прежде чем он ушел покупателю, участвовавшему в торгах по телефону», — говорится в заявлении Sotheby’s.

«Пришло время поделиться с миром этими вещами, которые для многих являются символами исторического момента, но для меня всегда оставались личными воспоминаниями о жизни, посвященной науке и исследованиям, — сказал Олдрин, последний из ныне живущих членов экипажа “Аполлона-11”. — Я носил эту куртку… в командном модуле “Колумбия” во время нашего исторического полета на Луну и обратно в ходе миссии “Аполлон-11”».

Скафандры, в которых Олдрин и его напарник Нил Армстронг находились на Луне, хранятся в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.

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