Базз Олдрин расстался с курткой, в которой летал на Луну, за $2,7 миллиона

Белая куртка с американским флагом, значком НАСА, нашивкой миссии «Аполлон-11» и надписью «E. ALDRIN», вошла в личную коллекцию вещей, которую 92-летний астронавт решил выставить на продажу.
«Несколько участников почти десять минут оспаривали между собой этот исключительно редкий предмет одежды, прежде чем он ушел покупателю, участвовавшему в торгах по телефону», — говорится в заявлении Sotheby’s.
«Пришло время поделиться с миром этими вещами, которые для многих являются символами исторического момента, но для меня всегда оставались личными воспоминаниями о жизни, посвященной науке и исследованиям, — сказал Олдрин, последний из ныне живущих членов экипажа “Аполлона-11”. — Я носил эту куртку… в командном модуле “Колумбия” во время нашего исторического полета на Луну и обратно в ходе миссии “Аполлон-11”».
Скафандры, в которых Олдрин и его напарник Нил Армстронг находились на Луне, хранятся в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.