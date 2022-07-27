13:23 (мск), источник: Газета.Ру
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей
Почти каждый четвертый житель РФ не ходит на профилактические осмотры, потому что не доверяет врачам.
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Об этом говорят данные исследования проектов Добро Mail.ru и ResearchMe об отношении россиян к медицинским чекапам (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).
Среди основных причин, которые становятся препятствием к посещению врача, опрошенные назвали отсутствие денег. Из-за низкого достатка осмотры не готовы проходить 20% респондентов.
Еще 18% считают, что осмотры делаются для галочки, а 17% заявили, что на посещение медицинских учреждений у них нет времени.
Даниял Ибрагимов, врач-психиатр, к.м.н., основатель консультативно-психологического центра «Элементарно» уверен, что за причиной «отсутствует время» скрывается страх, что у них найдут серьезное заболевание.
«Они понимают: им придется долго ходить по врачам, лечиться, пить таблетки. Они окажутся зависимыми, привычная жизнь закончится. Поэтому многие не думают об этом вообще. Это как с машиной: я лучше буду недолго ездить на красивой Феррари, чем много лет тащиться на тарантайке», — объяснил эксперт.
По мнению коллеги Ибрагимова, Александры Щеткиной, эксперта по профилактике деменции благотворительного фонда «Альцрус», еще одной причиной, по которой пациенты не хотят проходить чекап, является нежелание сидеть в огромных очередях ради короткого приема у врача. До недавнего времени, по словам Щеткиной, в поликлиниках не хватало специалистов, так как кто-то работал в красной зоне, кто-то был на больничном. Поэтому люди были вынуждены часами ждать приема доктора.
«Часто пациенты злятся, что на беседу с врачом отводят мало времени. Что расскажешь за 5 минут?» — отметила Щеткина.
Исследование выявило, что настороженно к осмотрам относятся преимущественно пациенты-женщины, а также пациенты обоих полов в возрасте 18−24 лет и старше 45 лет.
В исследовании приняли участие 2 047 пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников» старше 18 лет из российских городов с населением более 100 000 человек. Оно приурочено к запуску социального проекта «Надо поговорить про чекап» о том, что своевременный медицинский осмотр может спасти жизнь.