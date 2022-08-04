20 идей Давыдова: как бороться с систематическими нарушениями ПДД

К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.
По мнению автора, России следует использовать опыт стран Евросоюза, занимающих лидирующую позицию в мире по низким показателям смертности на дорогах. "По информации Европейского совета транспортной безопасности в 2012 году в 17 из 27 стран Евросоюза уже использовалась система штрафных баллов, когда нарушению присваиваются баллы, а права лишаются после достижения определенной суммы в течение периода времени, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru.
— В 2016 году такую систему ввела и Португалия. Наиболее показательным примером, впрочем, в этом вопросе является Испания. Смертность на дорогах этой страны сократилась за 20 лет почти в 4 раза: с 14,4 жертв на 100 000 населения в 2000 году до 3,7 в 2019-м.
Отмечается, что самое заметное улучшение было с 2006 по 2013 год, когда число жертв сократилось почти в 2,5 раза — с 4104 до 1680.
Эксперты приписывают такой прогресс именно внедрению 1 июля 2006 года системы штрафных баллов за нарушения. В одном научном исследовании, посвященном анализу эффективности принятых мер, было подсчитано, что за первые 18 месяцев работы система штрафных баллов способствовала спасению 618 жизней, которые иначе погибли бы в авариях".
В Испании водителю присваивается 12 баллов (8 баллов для водителей со стажем менее трех лет и для тех, кто возобновляет вождение после лишения прав). В зависимости от тяжести нарушения водитель может получить либо только штраф, либо штраф плюс потерю баллов. Если баллов не осталось, то водительская лицензия приостанавливается на 6 месяцев в первый раз и на 12 месяцев — в последующие разы. За любое нарушение водитель рискует потерять от 2 до 6 баллов, но не более 8 в день (при этом за особо серьезные нарушения можно лишиться прав на месте). От количества штрафных баллов зависит также и цена страховки: это дает дополнительную мотивацию не нарушать. За вождение без действующих прав установлено наказание в виде тюремного срока от трех до шести месяцев либо три месяца общественных работ. Водитель может частично вернуть до 6 потерянных баллов, если пройдет 12-часовой курс переобучения, но его можно посещать только один раз в два года. Если в течение двух лет после последнего правонарушения (трех лет при наличии серьезных правонарушений) не потеряется ни одного балла, то водителю вернутся первоначальные 12 баллов. Для восстановления прав после лишения нужно пройти 24-часовой курс и сдать экзамен. Если водитель не потерял ни одного балла в течение трех лет, то он получает два бонусных балла и еще один дополнительный при достижении 4-х лет езды без нарушений.
Вот примеры некоторых штрафных баллов в Испании:
- Выезд на встречную полосу: 6 баллов;
- Нарушение приоритета пешеходов и велосипедистов: 4 балла;
- Нарушение правил обгона: 4 балла;
- Знак STOP и красный сигнал светофора: 4 балла;
- Использование мобильных устройств: 3 балла;
- Езда без ремня безопасности, детских удерживающих устройств или защитного шлема: 3 балла;
- Превышение скорости: от 2 до 6 баллов.
За 15 лет работы системы 9 866 434 водителя лишились баллов хотя бы один раз, из них 289 825 водителей (2,94 процента) были лишены прав за нулевой балл, из них 19 328 дважды, 1681 — трижды, 117 — четырежды и более.
На сегодняшний день в России единственной предупредительной мерой для многих нарушений правил дорожного движения является штраф. Поднятие суммы штрафов является доказанной эффективной мерой в борьбе от нарушителей. Но если полагаться только на одни лишь штрафы, то в определенных случаях водители могут этим злоупотреблять.
Если водитель исправно оплачивает все штрафы, это дает возможность регулярно нарушать, поскольку он выполняет все требования закона. Возможное нарушение за деньги является частью менталитета некоторых водителей. Во-первых, обеспеченные граждане, для которых установленные суммы штрафов не кажутся значительными, могут пренебрегать постановлениями, когда можно ответить рублем. Во-вторых, неграмотные, невнимательные и безответственные водители, попадающие из-за своей халатности под штрафы, не имеют стимула к улучшению навыков и манеры вождения, поскольку могут считать, что оплатой штрафа они искупают свою вину. В-третьих, если водителю в определенных ситуациях выгодно нарушить и заплатить штраф, то он будет пользоваться этой опцией.
В 2021 году Министерство юстиции включило в проект нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях ужесточение наказания за повторяющиеся нарушения ПДД. Проект предусматривает «лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)». Финальный перечень «серьезных» нарушений еще официально не опубликован, но СМИ приводят примеры применения планируемой нормы, в которых фигурируют только очень грубые нарушения, такие как превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на встречную полосу или непредоставление преимущества пешеходу.
"Очевидно, что этих мер недостаточно, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — В первую очередь такой подход не учитывает тот факт, что мелкие правонарушения могут нести в себе огромный риск для безопасности.
Например, если систематическое превышение скорости на 20−40 км/ч не будет грозить лишением прав, то это позволит водителям перемещаться по городу со смертельно опасной и разрушительной для населенного пункта скоростью 99 км/ч, рискуя только лишь штрафом в 500 рублей. Например, за 1000 рублей можно не пристегиваться ремнями безопасности или остановиться на автомагистрали в неположенном месте, за 1500 рублей можно держать в руках телефон или ездить по обочине. Последствия от привычки нарушать «по мелочи» за деньги оказываются катастрофическими. Во-вторых, с развитием технологий онлайн-платежей и мобильного банкинга процедура оплаты штрафов стала очень простой и аналогична приобретению товаров и услуг, что психологически может восприниматься как покупка права на нарушение. Поэтому я предлагаю в России разработать и внедрить систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Для этого предлагаю ориентироваться на методологии стран, успешно использующих систему более 15 лет, и где смертность на дорогах существенно меньше, чем в России".
Автор проекта предлагает, как пример, ввести следующую схему.
Помимо предупреждений и штрафов, предусмотренных КоАП, каждому нарушению ПДД, за которое не лишают прав, присвоить штрафной балл от 1 до 8 — в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Например, нарушение правил пользования звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией — 1 балл, проезд на красный свет — 8 баллов. Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, то лишать его права управления транспортным средством сроком на один год.
Для начинающего водителя и для тех, кто вновь получает права после изъятия, — порог 8 баллов. Для восстановления прав по прошествии одного года обязать водителя проходить обучение и сдавать экзамены. Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения, начиная с третьего года, увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме.
При создании такого весомого сдерживающего фактора количество нарушений может заметно снизиться. Значит, сократится и уровень травматизма и смертности на дорогах России.
Идея была направлена органам российской власти, и был получен ответ. Так, например, заместитель начальника управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации И. В. Харламова написала: «Ваше обращение, поступившее в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, рассмотрено. Информация, изложенная в нем, принята к сведению». Аналогичные ответы с благодарностью за проявленную гражданскую позицию были получены также из МВД и Министерства юстиции.
Вот что добавила в своем ответе начальник отдела по работе с гражданами МВД России А. Е. Горюнова: «Благодарим за проявленный интерес к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и активную гражданскую позицию. Замдиректора Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста РФ В. В. Николаева в свою очередь написала: “Выражаем признательность за активную гражданскую позицию и проявление внимания к вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации”. Но по существу предложений автора проекта, к сожалению, не добавила ничего.
Автоэксперт Сергей Широков пояснил: «По сути дела представители госорганов лишь выразили благодарность автору проекта за его инициативы, но, судя по ответам, не взяли их в разработку. А зря, потому что идеи стоящие! В СССР, например, много лет существовал так называемый талон предупреждений, который продержался до конца 1980-х. В него вносились отметки за превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, езду по встречной полосе, управление транспортом с неисправностями, нарушение правил остановки и стоянки. Делал отметки инспектор ГАИ специальным компостером. При наличии в талоне трех проколов следующее нарушение, всего-то четвертое, в течение года вело к лишению прав. Мера была очень эффективной, водители нарушать боялись. Но потом из-за коррупции в рядах инспекторов ГАИ систему проколов отменили. Но к ней, я считаю, пора вернуться, потому что абсолютное большинство нарушений правил сейчас фиксируют не инспектора ГИБДД, а видеокамеры, которым взятку не дашь».
Урбанист Григорий Мельник рассуждает: «Автомобиль стал частью городского образа жизни. Лишение права им управлять, пусть и не пожизненное, для многих людей сродни легкой инвалидности. Шопинг, поездки на дачу и просто передвижение по городу становятся довольно дискомфортными. Поэтому автомобилисты сделают все, чтобы прав не лишаться. А значит, их мотивация ездить строго по правилам резко повысится».
Дмитрий Давыдов надеется, что государственные органы не только примут к сведению к сведению его предложения, касающиеся профилактики систематических нарушений ПДД, но и воплотят их в конкретные законы. Как и другие его идеи.