16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые установили связь между регулярными тренировками и смертностью
У людей, еженедельно занимавшихся интенсивными физическими нагрузками, вероятность смерти снизилась более, чем на 20%.
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Ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, США, Федерального университета Сан-Паулу, Бразилия, и Сеульского национального университета, Южная Корея, изучили данные 116 221 человек, чтобы выявить связь между физической активностью и смертностью у взрослых. Исследование опубликовано в журнале Circulation.
Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослые люди должны посвящать не менее 150−300 минут в неделю занятиям спортом умеренного уровня либо 75−150 минут — интенсивным тренировкам.
Однако исследователям было неизвестно, насколько положительное и отрицательное влияние физические нагрузки оказывают на организм, и зависит ли это от их регулярности и интенсивности.
Чтобы разобраться в этом вопросе, команда ученых проанализировала данные взрослых жителей Соединенных Штатов, собранные с 1988 по 2018 год. За этот период участники по 15 раз заполняли опросник о своей физической активности. 63% добровольцев были женщинами. Средний возраст составил 66 лет, а индекс массы тела — 26.
Вопросы включали информацию о диагностированных заболеваниях, семейном анамнезе, вредных привычках и физической активности. Умеренный уровень тренировок подразумевал ходьбу, различные простые упражнения, подъем тяжестей и гимнастику; интенсивный — бег трусцой и обычный, плавание, езду на велосипеде и прочие аэробные упражнения.
Всего за 30 лет умерли 47 596 человек. Исследователи не обнаружили никаких негативных или позитивных последствий для здоровья у участников, в 2−4 раза превышавших рекомендации по уровню активности. Однако результаты показали, что у людей, еженедельно занимавшихся физкультурой в интенсивном ритме на протяжении 150−300 минут, выявили снижение вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 27−33%, не от ССЗ — на 19%, в целом — на 21−23%.
Олеся Маевская