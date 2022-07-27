На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
Спецоперация на Украине
18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В парке аллигаторов во Флориде родился альбинос

Это уже третья особь с подобной мутацией, появившаяся в заповеднике.

Источник: unsplash.com

Парк Wild Florida Airboats & Gator Park во Флориде объявил о вылуплении аллигатора-альбиноса, пишет UPI. В гнезде осталось еще восемь яиц, но будет ли у них генетическая аномалия, предположить сложно.

Родители малыша, Снежинка и Вьюга, тоже аллигаторы-альбиносы. Сотрудники парка заявляют, что Wild Florida Airboats & Gator Park — единственное место, где успешно разводят этих особей: недавно вылупившаяся рептилия — третья за три года.

Среди рептилий такая мутация — большая редкость, поэтому в природе они почти не выживают. Из-за внешних и генетических особенностей альбиносы сильнее подвержены солнечной радиации и часто становятся добычей крупных хищников и браконьеров.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь