18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В парке аллигаторов во Флориде родился альбинос
Это уже третья особь с подобной мутацией, появившаяся в заповеднике.
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Парк Wild Florida Airboats & Gator Park во Флориде объявил о вылуплении аллигатора-альбиноса, пишет UPI. В гнезде осталось еще восемь яиц, но будет ли у них генетическая аномалия, предположить сложно.
Родители малыша, Снежинка и Вьюга, тоже аллигаторы-альбиносы. Сотрудники парка заявляют, что Wild Florida Airboats & Gator Park — единственное место, где успешно разводят этих особей: недавно вылупившаяся рептилия — третья за три года.
Среди рептилий такая мутация — большая редкость, поэтому в природе они почти не выживают. Из-за внешних и генетических особенностей альбиносы сильнее подвержены солнечной радиации и часто становятся добычей крупных хищников и браконьеров.
Олеся Маевская