В НАСА сообщили о намерении России остаться на МКС до 2028 года

«Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции по крайней мере до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — говорится в сообщении агентства.
26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и приступит к строительству собственной орбитальной станции. Все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, по словам Борисова, будут выполнены. Партнеры России по МКС заявили, что пока не получали официального заявления России о завершении участия в программе в 2024 году.
В этот же день, основатель компании SpaceX американский инженер Илон Маск в своем Twitter отреагировал на планы России выйти из проекта Международной космической станции фразой «Bon Voyage (Счастливого пути)».