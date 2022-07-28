15:03 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые определили безопасную высоту прыжков в воду
Американские ученые исследовали ныряние человека в разных позах и сравнили его с нырянием животных. Статья об этом опубликована в Science Advances.
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Люди от природы умеют плавать, но их тела не приспособлены для ныряния с высоты. Для сравнения: ныряющие птицы олуши используют плотный слой перьев за головой, чтобы передать силу удара на гибкую шею. У человека нет ничего подобного, и потому прыжки в воду неподготовленных любителей часто приводят к сотрясениям мозга и другим травмам.
Анупама Пандея из Корнеллского университета и его коллеги решили исследовать нырки человека физическими методами. Для этого они бросали в воду манекены, напечатанные на 3D-принтере и оснащенные датчиками. Эти фигуры изображали людей в различных позах, характерных для ныряния: головой, руками или ногами вперед. Кроме того, для сравнения изготовили и манекены животных, которые ныряют похожим образом. В итоге у исследователей получилась модель, которая связывает характеристики тела и высоту падения с нагрузкой на организм.
Затем авторы работы сопоставили полученные данные с характерными для человека опасными для тела нагрузками. При нырянии головой человеку в первую очередь грозят компрессионные травмы головы и позвоночника, а в остальных случаях — травмы костей и мышц. В итоге, согласно моделям, при нырянии головой вперед максимальная безопасная высота оказалась равна 8 метрам, руками вперед — 12 метрам, ногами вперед — 15 метрам.