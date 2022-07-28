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14:41 (мск), источник: Известия

Роскомнадзор подал иск о лишении «Новой газеты» регистрации СМИ

Роскомнадзор требует признать недействительной регистрацию «Новой газеты» в качестве СМИ. Об этом 28 июля сообщил Басманный суд России.

Источник: Reuters

«В суд 26 июля поступил иск Роскомнадзора к “Новой газете” о признании регистрации средства массовой информации недействительной», — сообщили в суде ТАСС.

Дата заседания пока не назначена.

28 марта «Новая газета» объявила о временной приостановке выпуска газеты в бумажном формате и в интернете.

Поводом для этого стало второе предупреждение Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки, вынесенное ранее в тот же день.

22 марта «Новая газета» получила предупреждение от Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства. После этого ведомство получило право добиваться в суде аннулирования лицензии.

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