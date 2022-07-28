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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китовые акулы оказались крупнейшими в мире всеядными животными

Ранее им считался бурый медведь, проживающий у южного побережья Аляски.

Источник: Sebastian Pena Lambarri/CC0

Исследователи Австралийского института морских наук установили, что китовые акулы являются всеядными. Ранее считалось, что крупнейшим всеядным животным является бурый медведь (кадьяк), сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Ecology.

Ученые сделали это открытие, изучая китовых акул у рифа Нингалу в Западной Австралии. Выяснилось, что эти животные способны переваривать и растительную пищу. Причем она, судя по всему, составляет большую часть их рациона.

Морской биолог Марк Микан говорит, что эволюция пищеварения китовых акул сделала этот вид более приспособленным, чтобы им было легче найти еду, не затрачивая слишком много энергии на избавление от неусвоенной биомассы. Полученные из наблюдений и анализа кожи и экскрементов животных данные позволили установить, что водоросли являются основным источником аминокислот и жирных кислот.

Работа поможет изучить морских обитателей и оценить риски, связанные с воздействием глобального потепления на источники питания в океане.

Олеся Маевская

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