10:00 (мск),
Цифровая поддержка: как государство помогает предпринимателям
Рассказываем, какими мерами поддержки можно воспользоваться уже сейчас.
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Каждый день благодаря 18 цифровым сервисам и более чем 130 мерам поддержки предприниматели получают помощь — быстро, бесплатно и с поддержкой на каждом этапе. Один из таких удобных сервисов для поддержки бизнеса — Цифровая платформа МСП. РФ, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». На платформе зарегистрировано уже более 115 тысяч пользователей.
Сервисы на платформе делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение. Также МСП. РФ информирует о доступных бизнесу госуслугах и способах их получения.
Более чем у 52% пользователей, зарегистрированных на Цифровой платформе МСП. РФ, информация о бизнесе привязана к сайту «Госуслуги». Благодаря этому платформа может предлагать предпринимателям подходящие сервисы в зависимости от региона и сферы деятельности.
Ключевым этапом развития платформы стал запуск сервиса «Цифровой профиль предпринимателя».
Он позволяет пользователю хранить в одном месте все данные о своем бизнесе, верифицированные госструктурами. К этим данным смогут получить доступ различные ведомства (с согласия самого предпринимателя, конечно), благодаря чему сократятся сроки рассмотрения заявок на кредиты, льготы и другие меры поддержки.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, задача цифрового профиля — освободить предпринимателей при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения:
«Один раз документы подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП, и не надо каждый раз этот комплект документов “вытаскивать”. Для реализации этой идеи достаточно будет дать согласие на получение данных, а Цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через “Цифровой профиль”. Это будет эффективным при предоставлении финансовой поддержки, когда запрашивается большое количество сведений».
Сергей Буйлов, генеральный директор АО «Завод Бурсервис», производящего технику для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин, рассказал, в чем ему помогла платформа МСП. РФ:
«Спрос на нашу продукцию в условиях ухода иностранных компаний с рынка России значительно вырос. Для увеличения выпуска продукции нам необходимо было дополнительное финансирование. Для увеличения производственных мощностей мы решили приобрести необходимое оборудование в лизинг. Воспользовались государственной поддержкой — подали заявку через платформу МСП. РФ. Оперативно получили одобрение и заказали два обрабатывающих центра, которые уже установлены и работают круглосуточно».
Ренат Шамионов, руководитель компании — производителя пельменей и полуфабрикатов «Пельменная философия» с помощью сервиса с региональными мерами поддержки узнает, как нужно продвигать продукцию.
«МСП. РФ — очень удобная платформа для предпринимателей в плане отслеживания поддержки малого и среднего бизнеса. Также она очень удобна для саморазвития путем прохождения уроков и повышения уровня знаний в свободное время», — отметил Шамионов.
С помощью платформы поддержку получил и Владимир Гидт, генеральный директор компании «Контактная Механика», которая уже более 10 лет работает на рынке автоматических централизованных систем смазки. Он рассказал о своем позитивном опыте использования МСП. РФ:
«В прошлом году заключили ряд долгосрочных контрактов, поэтому возникла необходимость нарастить производственные мощности и заменить имеющиеся станки на более производительные и функциональные. В конце апреля мы через сервис на МСП. РФ подали заявку на льготный лизинг по ставке 8% годовых, в мае подписали договор лизинга и договор купли-продажи, в июне получили оборудование. На текущий момент готовим его ввод в эксплуатацию».
Чаще всего предприниматели пользуются следующими услугами: консультация по созданию и ведению своего дела, размещение и продвижение на маркетплейсах, выставочно-ярмарочные мероприятия, финансовое моделирование и бизнес-планы, маркетинг и содействие участию в закупках, а также включение в реестр социальных предпринимателей, гранты для них и молодых представителей бизнеса.
Корпорация МСП, Минэкономразвития РФ и бизнес проанализировали прошлогодние обращения предпринимателей за поддержкой и определили наиболее востребованные региональные меры. Восемь самых популярных мер поддержки малого и среднего предпринимательства из этого списка будут стандартизированы до конца года и размещены на Цифровой платформе МСП. РФ.
Еще в планах развития Цифровой платформы — добавление новых сервисов, в том числе ФНС России и портала госуслуг, а также собственных разработок Корпорации МСП.
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.