17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американские производители начали выпускать съедобную посуду
Их повсеместное использование приведет к повышению среднего чека.
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В попытках найти альтернативу бумажным и пластиковым отходам эко-компании начали производить тарелки, чашки, ложки и соломинки, которые не требуют переработки — их просто можно съесть. Издание Axios собрало и представило полный список компаний, которые производят съедобную посуду.
Наиболее успешная из них — Incredible Eats, поставляющая ложки и вилки в крупнейшие торговые сети. Их посуда создается из смеси пшеницы, овса, кукурузы, нута и коричневого риса. На данный момент существует два вида продукции — со вкусом соленого крекера и сладкого вафельного рожка.
Не отстают стартап Sorbos, создающий соломинки для напитков разных вкусов, и компания Biotrem, тарелки и столовые приборы которой производятся из пшеничных отрубей и подходят для разогрева в микроволновке. Однако, если подобная посуда станет неотъемлемым атрибутом ресторанов, средний чек заметно увеличится: эти товары быстро портятся и пока что дорого стоят.
Олеся Маевская