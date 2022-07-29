11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 10 неочевидных фактов о Катаре
Запрет на алкоголь, дешевая нефть, добыча жемчуга и импортная еда.
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С 21 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет Чемпионат мира по футболу. Пока фанаты скупают авиабилеты, а местные власти готовятся к наплыву туристов, мы собрали неожиданные факты об этой стране, которые заинтересуют не только любителей спорта.
Несмотря на действительно скромные размеры — около 11,5 тысяч квадратных километров — в Катаре проживает почти два миллиона человек.
Большая часть территории Катара — бесплодная пустыня. И все же и там есть свой оазис, который иначе как капризом природы назвать нельзя. На юге Катара посреди бескрайних песков простирается большое озеро площадью 1 500 квадратных метров. Оно связано естественным каналом с открытым морем, поэтому вода в нем соленая.
Местная валюта называется катарским риалом. Не стоит путать его с реалом — так называются деньги в Бразилии.
Чистая питьевая вода в Катаре стоит дороже газированных напитков, алкоголь официально находится под запретом, а вся еда — импортная, поскольку сельского хозяйства в стране нет. Чтобы получить лицензию на покупку «запрещенки», нужно иметь вид на жительство в Катаре, быть старше 21 года, иметь разрешение от работодателя и получать заработную плату больше $1 000 (около 60 000 рублей).
До момента обнаружения нефтяных месторождений катарцы занимались тем, что добывали жемчуг в прибрежных водах. Своему богатству Катар обязан обнаруженным на его территории залежам нефти.
Лишь пятая часть всех жителей Катара — граждане страны. Все остальные — работающие в стране иностранцы: индийцы, арабы, филиппинцы, американцы и европейцы. Практически все население Катара говорит как минимум на двух языках — арабском и английском.
Общественный транспорт в стране практически отсутствует — все перемещаются либо на своих автомобилях, либо на такси. Бензин здесь стоит очень дешево — четверть доллара за литр (около 15 рублей).
Форма правления Катара — абсолютная монархия, вместо Конституции — Шариат, но порядки европейские.
Дожди в Катаре идут лишь несколько раз в год. Пресной воды в стране не хватает, поэтому катарцы опресняют морскую воду. Благодаря опреснителям морской воды каждый житель Катара может использовать до 500 литров пресной воды ежедневно.
Катар вошел в двадцатку самых безопасных стран мира. Это единственная арабская страна, попавшая в это список, и одна из двух азиатских стран (вторая — Сингапур).
Олеся Маевская