ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,7% участников опроса (минус 0,4 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78% (минус 0,1 п. п. за неделю)», — отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 52,3% опрошенных (минус 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,1% респондентов (минус 0,3 п. п. за неделю). О доверии Мишустину заявили 62,1% (минус 0,3 п. п. за неделю).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33% (минус 2,8 п. п. за неделю), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергей Миронову — 32% (плюс 0,9 п. п. за неделю), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1% (минус 0,9 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,1% (минус 0,5 п. п. за неделю).
Уровень поддержки «Единой Россия» составил 41,4% (плюс 1,4 п. п. за неделю), КПРФ — 10,3% (минус 0,5 п. п. за неделю), «Новых людей» — 4,3% (минус 0,1 п. п. за неделю), ЛДПР — 7,5% (минус 0,1 п. п. за неделю), «Справедливой России — За правду» — 5,8% (без изменений).
Опрос проводился 18—24 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.