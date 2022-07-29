11:36 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 11 422 случая заражения коронавирусом
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 670 против 5 018 днем ранее, до 17 963 133.
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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 422, летальных исходов из-за ковида — на 39. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 11 515 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии — 18 576 973 и 382 352 соответственно.
Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 4 670 против 5 018 днем ранее — до 17 963 133.
За сутки в России госпитализировали 1 723 заболевших против 1 491 днем ранее (увеличение на 15,6%). Число госпитализаций снизилось в 31 регионе и увеличилось в 47, еще в семи ситуация не изменилась.