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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японские ученые выяснили, почему кошкам сложно жить в стае

Причиной являются гормональные особенности животных.

Источник: Reuters

В отличие от других домашних животных, способных жить стаями, кошки предпочитают существовать поодиночке. Исключительным периодом является недолгий сезон размножения.

Ученые Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии решили выяснить, как современные кошки смогли адаптироваться под совместное проживание и каким особям это удалось лучше. «Испытуемыми» стали обитатели приютов для животных. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

На социальное поведение кошек могут влиять гормоны и смесь различных видов микробов, живущих в их кишечнике, известная как кишечный микробиом. Потому в течение двух недель группа японских ученых изучала поведение и фекалии своих подопытных — трех групп из пяти кошек.

Статистический анализ показал, что животные, имевшие высокий уровень гормонов кортизола и тестостерона, меньше контактировали с другими кошками, а обладатели высокого уровня тестостерона чаще пытались сбежать.

Ученые также выявили большее сходство кишечных микробиомов у кошек, которые чаще «общались» друг с другом.

Вопреки ожиданиям авторов работы, кошки с высоким уровнем гормона окситоцина не особо тяготели к «общению» с себе подобными в отличие от аналогичных животных, принадлежащих к социальным видам. В дальнейшем исследователи планируют увеличить срок наблюдения за животными, чтобы углубить понимание взаимосвязи гормонов и социального поведения кошек, что, возможно, приведет к появлению новых способов регулирования поведения питомцев, живущих рядом с людьми.

Олеся Маевская

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