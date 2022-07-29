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18:36 (мск),

Как сэкономить на аренде для бизнеса: советы предпринимателям

Что делать, если аренда склада или офиса становится слишком дорогой.

Арендные платежи — это весомая часть затрат предпринимателей. Однако сэкономить можно даже в нынешние непростые времена, воспользовавшись поддержкой столицы. Какие варианты есть у бизнеса, если полная удаленка не вариант?

Об этом рассказали в МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственном столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития).

Льготные программы аренды

Московский бизнес может воспользоваться льготными программами аренды помещения у города. Расскажем подробнее.

Аренда по льготной начальной ставке

Данный вид поддержки включает в себя начальную ставку от 5000 рублей за 1 кв.м. в год или от 1000 рублей за кв.м. в год для подвальных или полуподвальных помещений. Примечательно, что назначение таких помещений — свободное.

Условия:

  • арендатор данной программы выбирается по итогам торгов;
  • это могут быть компании, ИП, а также самозанятые;
  • договор заключается на 10 лет.

«1 рубль за 1 квадратный метр»

Эта программа для тех, кто хочет открыть частный детский сад или школу либо вести бизнес в историческом здании.

Условия:

  • провести ремонт или реконструкцию объекта;
  • льготная ставка применяется после завершения ремонтных работ;
  • арендатор выбирается по итогам аукциона;
  • срок аренды составляет — 49 лет.

Льготная арендная ставка — 3800 рублей

Для арендаторов «со стажем», то есть для тех, кто давно арендует недвижимость у города и заключил договор без торгов, действует особая ставка — 3800 рублей за 1 кв.м. в год.

Льгота предоставляется тем, кто работает в одной или нескольких сферах:

  • здравоохранение;
  • ветеринария;
  • образование;
  • производство;
  • бытовое обслуживание;
  • торговля товарами продовольственной группы;
  • социальное питание;
  • физкультура и спорт;
  • культура;
  • социальное предпринимательство

Сниженная ставка арендной платы также предусмотрена и для тех, кто принимает на работу инвалидов.

Антикризисная поддержка — 2022

В этом году московские предприниматели, которые заключили договор аренды с городом, могут рассчитывать на дополнительную антикризисную поддержку. Подробнее об антикризисных решениях в условиях экономической нестабильности можно узнать в спецпроекте МБМ — «Важное для бизнеса 2022».

Полезные онлайн-продукты

Чтобы помочь начинающим и действующим предпринимателям в развитии бизнеса, команда МБМ активно создает и модернизирует необходимые онлайн-продукты. Можно задать вопросы специалистам и уточнить процесс участия в торгах, найти выгодные варианты для аренды и покупки или даже получить бесплатное рабочее место в коворкинг-центре.

Подбор городских помещений

Для тех, кто открывает свой бизнес и хочет найти помещение по более низкой арендной ставке или задумался о покупке помещения в собственность и ищет надежного продавца, на портале есть бесплатная онлайн-услуга «Подбор городских помещений для бизнеса». Нет необходимости привлекать к поиску площадей для работы риелторов или иных посредников. Специалисты проанализируют предложения на официальном интернет-ресурсе столицы и подберут самые оптимальные варианты по аренде или покупке недвижимости.

Записаться в бесплатный коворкинг

Предпринимателям и самозанятым доступны места в бесплатных коворкинг-центрах, расположенные в разных округах Москвы. Они оборудованы удобной мебелью и свободным доступом в интернет. Рабочие места предоставляются на срок от одного дня. Чтобы получить место в коворкинге, нужно оставить заявку с помощью онлайн-формы.

Консультация по участию в имущественных торгах

Если вас заинтересовало помещение, но отсутствует необходимый опыт торгов, можно проконсультироваться со специалистами МБМ — лично или по телефону. Вы получите пошаговую инструкцию по участию в торгах и более подробно ознакомитесь с лотовой документацией по интересующему помещению.

Консультация по подготовке документов для оформления городской земли и недвижимости

Те, кому нужна помощь с уточнением или формированием границ земельного участка, изменением его целевого назначения, оформлением, продлением или внесением изменений в договоры аренды недвижимого имущества Москвы, а также по другим вопросам, тоже могут проконсультироваться по этим вопросам у экспертов МБМ. Будьте уверены, специалисты помогут избежать отказа в оформлении документов.

Остались вопросы? Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на MBM.MOS.RU и по телефону: +7 (495) 225−14−14.

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