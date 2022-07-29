18:36 (мск),
Как сэкономить на аренде для бизнеса: советы предпринимателям
Что делать, если аренда склада или офиса становится слишком дорогой.
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Арендные платежи — это весомая часть затрат предпринимателей. Однако сэкономить можно даже в нынешние непростые времена, воспользовавшись поддержкой столицы. Какие варианты есть у бизнеса, если полная удаленка не вариант?
Об этом рассказали в МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственном столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития).
Московский бизнес может воспользоваться льготными программами аренды помещения у города. Расскажем подробнее.
Данный вид поддержки включает в себя начальную ставку от 5000 рублей за 1 кв.м. в год или от 1000 рублей за кв.м. в год для подвальных или полуподвальных помещений. Примечательно, что назначение таких помещений — свободное.
Условия:
Эта программа для тех, кто хочет открыть частный детский сад или школу либо вести бизнес в историческом здании.
Условия:
Для арендаторов «со стажем», то есть для тех, кто давно арендует недвижимость у города и заключил договор без торгов, действует особая ставка — 3800 рублей за 1 кв.м. в год.
Льгота предоставляется тем, кто работает в одной или нескольких сферах:
Сниженная ставка арендной платы также предусмотрена и для тех, кто принимает на работу инвалидов.
В этом году московские предприниматели, которые заключили договор аренды с городом, могут рассчитывать на дополнительную антикризисную поддержку. Подробнее об антикризисных решениях в условиях экономической нестабильности можно узнать в спецпроекте МБМ — «Важное для бизнеса 2022».
Чтобы помочь начинающим и действующим предпринимателям в развитии бизнеса, команда МБМ активно создает и модернизирует необходимые онлайн-продукты. Можно задать вопросы специалистам и уточнить процесс участия в торгах, найти выгодные варианты для аренды и покупки или даже получить бесплатное рабочее место в коворкинг-центре.
Для тех, кто открывает свой бизнес и хочет найти помещение по более низкой арендной ставке или задумался о покупке помещения в собственность и ищет надежного продавца, на портале есть бесплатная онлайн-услуга «Подбор городских помещений для бизнеса». Нет необходимости привлекать к поиску площадей для работы риелторов или иных посредников. Специалисты проанализируют предложения на официальном интернет-ресурсе столицы и подберут самые оптимальные варианты по аренде или покупке недвижимости.
Предпринимателям и самозанятым доступны места в бесплатных коворкинг-центрах, расположенные в разных округах Москвы. Они оборудованы удобной мебелью и свободным доступом в интернет. Рабочие места предоставляются на срок от одного дня. Чтобы получить место в коворкинге, нужно оставить заявку с помощью онлайн-формы.
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