12:54 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые из России создали уникальный препарат от тяжелой пневмонии
Химики из УрФУ создали препарат от тяжелого воспаления легких, не подавляющий иммунитет.
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Исследователи из Уральского федерального университета создали препарат против смертельноопасного неконтролируемого воспаления при пневмонии, который при этом не подавляет иммунитет, как другие лекарства, например, дексаметазон. Статья опубликована в журнале Pharmaceuticals.
Авторы работы использовали азолоазиновые гетероциклы, препятствующие выработке интерлейкина-6 клетками иммунной системы. Интерлейкин-6 стимулирует иммунный ответ при травмах и инфекциях, в том числе коронавирусе. Чрезмерная его выработка приводит к тяжелому воспалению или аутоиммунной реакции, из-за чего организм сам повреждает здоровые ткани.
Применяющиеся сегодня противовоспалительные вещества имеют серьезные побочные эффекты, так как угнетают работу иммунитета. Препарат, разработанный учеными из УрФУ, работает по другому механизму и таких побочных эффектов не имеет.
Препарат испытали пока только на мышах, у которых искусственно вызывали воспаление. Он показал свою эффективность, и ученые намереваются в скором времени подать заявку на регистрацию доклинических испытаний лекарства на животных, в ходе которых они точнее оценят его безопасность.