Ученые объяснили, как регулярные тренировки влияют на смертность У людей, еженедельно занимавшихся интенсивными физическими нагрузками, вероятность смерти снизилась более, чем на 20%
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
12:54 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые из России создали уникальный препарат от тяжелой пневмонии

Химики из УрФУ создали препарат от тяжелого воспаления легких, не подавляющий иммунитет.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи из Уральского федерального университета создали препарат против смертельноопасного неконтролируемого воспаления при пневмонии, который при этом не подавляет иммунитет, как другие лекарства, например, дексаметазон. Статья опубликована в журнале Pharmaceuticals.

Авторы работы использовали азолоазиновые гетероциклы, препятствующие выработке интерлейкина-6 клетками иммунной системы. Интерлейкин-6 стимулирует иммунный ответ при травмах и инфекциях, в том числе коронавирусе. Чрезмерная его выработка приводит к тяжелому воспалению или аутоиммунной реакции, из-за чего организм сам повреждает здоровые ткани.

Применяющиеся сегодня противовоспалительные вещества имеют серьезные побочные эффекты, так как угнетают работу иммунитета. Препарат, разработанный учеными из УрФУ, работает по другому механизму и таких побочных эффектов не имеет.

Препарат испытали пока только на мышах, у которых искусственно вызывали воспаление. Он показал свою эффективность, и ученые намереваются в скором времени подать заявку на регистрацию доклинических испытаний лекарства на животных, в ходе которых они точнее оценят его безопасность.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Группа «Тату» воссоединится
Посетителя McDonald's оштрафовали из-за того, что он два часа ел бургер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь