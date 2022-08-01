La Repubblica: Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии

О том, что Чубайс находится в Италии, газета писала еще в мае. По информации издания, он планировал уехать из страны, а последние несколько недель проводил отпуск на Сардинии.
31 июля журналистка Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что Чубайс попал в одну из европейских больниц. Смирнова рассказала ей, что Чубайсу стало плохо, у него «внезапно начали отниматься руки и ноги». Собчак также привела слова самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о госпитализации Чубайса «печальными новостями». Он добавил, что если экс-спецпредставитель президента обратится за помощью, то Кремль поможет ему.
Источник Reuters, близкий к Чубайсу, выразил сомнения, что его могли отравить. Сам Чубайс, по словам другого собеседника агентства, считает, что это болезнь.
После начала боевых действий на Украине Анатолий Чубайс покинул должность спецпредставителя президента и уехал из России. Чубайс не объяснял, с чем связаны его отъезд и отставка. Bloomberg утверждал, что причиной ухода с поста стало несогласие с военной операцией.