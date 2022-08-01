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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США выиграл более $1 млрд в лотерею

Билет стоил ему всего два доллара.

Источник: Reuters

В штате Иллинойс завершилась лотерея Mega Million, пишет CNN. Победителем стал человек, купивший билет на заправочной станции Speedway в Дес-Плейнс.

Сумма джекпота составила 1,33 миллиарда долларов (81,5 миллиарда рублей). Это второй по величине выигрыш за всю историю этих розыгрышей.

После уплаты налога в 37% счастливчик сможет забрать выигрыш или попросить выплачивать его частями на протяжении следующих 29 лет. Но пока что победитель так и не объявился, сообщают организаторы лотереи.

Недавно мы писали о другом победителе лотереи, билет которому тоже обошелся в два доллара. Житель Вирджинии увидел выигрышные номера во сне, и они принесли ему 250 тысяч долларов (13 441 900 рублей).

Олеся Маевская

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