15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийские ученые выявили эффективность фитнес-трекеров
Гаджеты действительно помогают людям похудеть.
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Сотрудники Союза исследований в области упражнений, питания и активности Университета Южной Австралии проанализировали более 400 научных работ, в которых изучалось, как ношение фитнес-трекера влияет на вес, психическое состояние и показатели крови. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.
В совокупности мета-анализ более 164 тысяч человек по всему миру показал, что благодаря браслетам у пользователей улучшается физическая активность и снижается вес.
Ученые выяснили, что гаджеты мотивируют людей в среднем гулять дополнительно 40 минут в день (примерно 1800 шагов), что приводит к снижению массы тела на килограмм примерно за пять месяцев.
Это может компенсировать 2−3 года непрерывного набора веса. Дополнительная активность также положительно влияет и на другие физиологические и психосоциальные показатели: артериальное давление, уровень холестерина и гликированного гемоглобина приходит в норму быстрее. Никаких негативных последствий от ношения фитнес-трекера ученые не нашли.
Олеся Маевская