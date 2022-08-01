15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
На ферме в Англии нашли окаменелости возрастом 183 миллиона лет
Самая ценная находка — объемная голова вымершей рыбы юрского периода.
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На фермерском поле в Глостершире обнаружили исключительную «сокровищницу» доисторических окаменелостей, которым около 183 миллионов лет, пишет Phys.org. Группа палеонтологов нашла и изучила прекрасно сохранившиеся в известняке останки рыб, морских рептилий, кальмаров, редких насекомых и других существ.
Месторождение было обнаружено Салли и Невиллом Холлингворт, заядлыми сборщиками окаменелостей, которые недавно нашли останки мамонтов в аквапарке Котсуолд. В течение четырех последних лет команда из восьми палеонтологов из Манчестерского университета, Университета Рединга и Университета Опен с помощью экскаватора исследовала фермерские угодья.
Ученые отметили, что останки происходят из ранней юры, в частности, из тоарского периода (182,7−174,1 млн. лет назад). Самой ценной находкой стала объемная окаменелость головы Pachycormus — вымершего рода лучепёрой рыбы, по которой палеонтологи смогли создать 3D-модель. Исследователи продолжают изучать образцы, а часть уже изученных останков будет передана в дар местному музею в парке Страуд.
Олеся Маевская