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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Турчак вручил награды участникам военной операции на Украине

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что поздравил военнослужащих-участников спецоперации с наступающим Днём ВДВ и прошедшим Днем ВМФ, вручил им госнаграды.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В госпитале МО им. Вишневского вместе с заместителем командующего ВДВ Алексеем Наумцом поздравили с наступающим Днём ВДВ и прошедшим Днём ВМФ наших ребят, десантников и морпехов. Вручили госнаграды и привезли подарки к празднику. Ранения разные, но парни не падают духом и точно знают, что вернутся в строй. Их лечат лучшие врачи. Низкий поклон медикам госпиталя за их золотые руки. Кто-то из ребят после реабилитации вернётся на передовую. Но всем, независимо от степени тяжести, найдут место в строю — всем, кто захочет продолжить служить в ВДВ», — написал Турчак в своём Telegram-канале.

Он также поблагодарил военнослужащих за ратный подвиг и пожелал скорейшего выздоровления, а их родителям и семьям — терпения.

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