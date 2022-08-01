Турчак вручил награды участникам военной операции на Украине

«В госпитале МО им. Вишневского вместе с заместителем командующего ВДВ Алексеем Наумцом поздравили с наступающим Днём ВДВ и прошедшим Днём ВМФ наших ребят, десантников и морпехов. Вручили госнаграды и привезли подарки к празднику. Ранения разные, но парни не падают духом и точно знают, что вернутся в строй. Их лечат лучшие врачи. Низкий поклон медикам госпиталя за их золотые руки. Кто-то из ребят после реабилитации вернётся на передовую. Но всем, независимо от степени тяжести, найдут место в строю — всем, кто захочет продолжить служить в ВДВ», — написал Турчак в своём Telegram-канале.
Он также поблагодарил военнослужащих за ратный подвиг и пожелал скорейшего выздоровления, а их родителям и семьям — терпения.