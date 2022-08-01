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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три медвежонка из Якутии «повторили» картину Шишкина

Пушистые малыши вместе сломали березу.

В Telegram-канале издания Borusio появилось видео, снятое в Нюрбинском улусе Якутии. Местные жители засняли трех медвежат, которые попытались удержаться на тонкой березе.

Дерево не выдержало их веса и сломалось меньше, чем за минуту. После падения медвежат видео обрывается.

Недавно мы писали о семействе медведей Нижне-Свирского заповедника, попавших в фотоловушку. Один из малышей даже правильно выставил кадр камеры.

Олеся Маевская

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