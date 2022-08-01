17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Три медвежонка из Якутии «повторили» картину Шишкина
Пушистые малыши вместе сломали березу.
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В Telegram-канале издания Borusio появилось видео, снятое в Нюрбинском улусе Якутии. Местные жители засняли трех медвежат, которые попытались удержаться на тонкой березе.
Дерево не выдержало их веса и сломалось меньше, чем за минуту. После падения медвежат видео обрывается.
Недавно мы писали о семействе медведей Нижне-Свирского заповедника, попавших в фотоловушку. Один из малышей даже правильно выставил кадр камеры.
Олеся Маевская