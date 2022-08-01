17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Процесс роста 300-килограммовой тыквы показали в таймлапсе
Прирост веса у овоща в день составлял более 20 килограммов.
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В аккаунте пользователя Reddit Hans Schnuffelhausen появилось 29-секундное видео с растущей тыквой. Судя по временным меткам, ролик был записан с 7 по 25 июля.
Примечательно то, что всего за 18 дней овощ разросся до невероятных размеров. Итоговый вес тыквы — 700 фунтов (317 килограммов). Hans Schnuffelhausen не раз выкладывал подобные видео и утверждает, что самая большая тыква, которую он когда-либо выращивал, весила 1832,5 фунта (831 килограмм).
Также пользователь утверждает, что видео было снято на его семейной ферме, процесс роста занял 37 дней, а изначальный «шаг» увеличения веса составлял 18,91 фунтов (8,5 килограмм) в день. Чем больше становилась тыква, тем быстрее она набирала вес: в последние дни июля ежедневный прирост веса был более 49 фунтов (22 килограмма) в день.
Олеся Маевская