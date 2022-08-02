13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото: в России празднуют День ВДВ
Фотоотчет с одного из самых бурных торжеств нашей страны.
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Сегодня российские десантники отмечают свой главный праздник — День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он зародился 2 августа 1930 года: в тот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировало на парашютах подразделение из 12 человек. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого вида военных сил.
У «виновников торжества» есть несколько традиций. Многие знают, что в этот день десантники разъезжают по своим городам на машинах с символикой и флагами Воздушно-десантных войск, надевают голубые береты и тельняшки, встречаются в городских парках с товарищами, едят арбузы и купаются в фонтанах. Но откуда все это взялось?
Форма, флаги, встречи с сослуживцами объяснимы. Версий, откуда взялась любовь к купанию в фонтанах, много, но по словам самих «голубых беретов», таким образом они хотят быть ближе к небу, отражение которого и видят в воде.
А вот традиция есть арбузы появилась недавно — в конце 80-х годов прошлого столетия. Именно этими ягодами отмечали праздник военнослужащие, которые возвращались из Афганистана. Так можно было утолить жажду, и к тому же начало августа — период созревания арбузов.
Олеся Маевская