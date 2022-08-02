15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи выяснили, почему лица людей других рас сложнее распознать
Исследователи установили, что дело не в расовых предрассудках.
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Психологи из Университета Эксетера, Великобритания, решили больше узнать о перекрестном расовом эффекте — явлении, при котором людям проще различать и распознавать лица субъектов, принадлежащих той же расе. Свои выводы ученые представили в журнале Scientific Reports.
Данную особенность впервые обнаружили в 1960-х годах, и с тех пор психологи и социологи долго спорили о том, как она возникает. Исторически сложилось мнение, что перекрестный расовый эффект появляется, поскольку люди менее мотивированы привлекать и различать представителей других рас, что и приводит к ослаблению их памяти.
Британские психологи выбрали 96 человек, мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 34 лет, принадлежащих к европеоидной расе. Все участники были студентами Университета Эксетера. Им предлагалось распознать лица (включая перевернутые портреты) европеоидов, а также китайцев, японцев и корейцев.
При этом добровольцы проходили неинвазивную процедуру транскраниальной стимуляции постоянным током — это специальная методика для ухудшения способности человека распознавать лица в вертикальном положении. Испытуемых разделили на две группы: первая получила 10 минут мозговой стимуляции, вторая — 30 секунд.
По итогам было установлено, что в отличие от второй группы, участники первой одинаково плохо распознавали лица как своей, так и чужой расы. Когда же испытуемым в обеих группах показывали перевернутые лица, то результаты оказались одинаково плохи.
Исследователи пришли к выводу, что перекрестный расовый эффект связан с инверсией лица, обусловленного опытом, а не расовыми предрассудками. Людям проще запоминать и распознавать лица, которые они видят чаще, чем лица людей другой расы.
Олеся Маевская