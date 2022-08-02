19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Америки установили, что сладости улучшают креативность
Однако они не улучшают аналитические способности или внимание к деталям.
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После серии экспериментов ученые из Университета Северного Техаса пришли к выводу, что вкус сладостей активизирует творческое мышление. Результаты их работы опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes, сообщает Daily Mail.
Креативность «просыпается» благодаря ассоциациям с позитивными моментами жизни, непосредственно связанными с употреблением сладостей.
Эффект пропадает во время решения аналитических вопросов или задач на внимание.
«Сладкая пища часто употребляется в позитивной обстановке: во время праздников или дружеских встреч. Поэтому, когда люди считают, что ситуация положительная и угрозы нет, они готовы использовать исследовательский подход и выйти за рамки стандартного мышления», — объяснила ведущий автор исследования Лидан Сюй.
Олеся Маевская