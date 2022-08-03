11:25 (мск), источник: Известия
Улитка на газоне: чем опасны гигантские слизни, наводнившие Москву
Какая связь между менингитом и испанскими моллюсками в столичных парках.
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В Москве и Подмосковье появилось большое количество испанских слизней. По соцсетям распространяются фотографии огромных рыже-коричневых моллюсков величиной с человеческую ладонь.
В основном их видят в парках, но иногда и в центре города — недалеко от мест, где торгуют овощами и фруктами.
Корреспондент «Известий» видел слизней в Бирюлевском дендропарке на юге Москвы, неподалеку от популярной зоны отдыха «Царицыно». Десятки особей буквально оккупировали тропинки, попадая под ноги невнимательных пешеходов и колеса велосипедов.
Испанские слизни — это случайно возникшая популяция, привнесенная на территорию Москвы, рассказали «Известиям» специалисты Мосприроды. Завезли их, предположительно, с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть слизней могла попасть в природу из домашних террариумов.
Родина этих моллюсков — Пиренеи, однако с годами они освоили Центральную и часть Северной Европы. Слизни быстро распространяются благодаря гермафродитизму и отсутствию естественных врагов — ни птицы, ни ежи, ни другие животные их не едят из-за того, что их слизь обладает раздражающим действием, рассказал «Известиям» биолог Михаил Воробьев.
По сути, единственное препятствие на пути распространения теплолюбивых слизней — погода. В холода их кладки промерзают, и будущее потомство погибает.
Поэтому после морозных зим популяция моллюсков в Москве естественным образом сокращается. Однако если устойчивые и сильные холода обходят регион стороной, это ведет к всплеску численности брюхоногих.
Основную угрозу моллюски несут дачникам, поскольку питаются овощами и фруктами, подчеркнули в Мосприроде.
— Испанские слизни отличаются прожорливостью, поэтому могут доставить неудобства садоводам и огородникам. При этом моллюски избегают употребления в пищу диких, неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя, следовательно, для природных территорий столицы слизни не представляют угрозы, — констатировали в Мосприроде.
Испанские слизни не ядовиты и не кусаются.
Но они всеядны, пожирают всё, что не ядовито. Именно эта особенность моллюсков и представляет угрозу для человека.
— Они ползают по разной падали, поэтому могут за счет липкости своего тела быть механическими переносчиками различных бактерий, вирусов, яиц и различных паразитов, — рассказал «Известиям» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
В США у жителей Флориды недавно была зафиксирована вспышка менингита, вызванного гельминтами — червями-паразитами, промежуточным хозяином которых являются слизни и улитки, отметила врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.
Город Порт-Ричи в той же Флориде в начале июля этого года даже посадили на двухлетний карантин из-за появившихся там гигантских африканских улиток — переносчиков гельминтов. Правда, этот карантин полегче коронавирусного — жителям запретили лишь вывозить из города землю, растения, любые отходы и стройматериалы.
— Испанские слизни, которые сейчас, как и в прошлые года, встречаются на территории России, могут выступать промежуточным хозяином того же гельминта, что и в США, — считает она. — Заражение может произойти из-за недостаточно хорошо промытых овощей, фруктов и ягод, которые соприкасались с вредителем.
Меры предосторожности просты, отметила инфекционист, — более тщательно мыть фрукты и овощи с грядок, а также особое внимание стоит уделять зелени, например листьям салата. Если же взяли слизня в руки, надо тщательно помыть и их.
— У кожи на руках, может, не будет раздражения, а вот если вы слизня взяли, а потом почесали глаз или после этого взяли какой-то продукт и это попало в рот — можете в полной мере оценить раздражающее действие слизи, — подчеркнул и Михаил Воробьев.
Еще одна опасность — в том, что эти моллюски в личиночной стадии могут находиться в питьевой воде, рассказала «Известиям» врач высшей категории, паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева.
— Это относится не только к испанским, а к слизням в целом. Воду нужно обязательно кипятить, а слизь не трогать, чтобы не получить раздражения, — сказала она.
Сильнодействующие биологические вещества содержатся и в улитках, которые являются одним из примеров жизненной формы слизня, продолжила врач. Эти моллюски далеко не безобидны. Найденных в дикой природе улиток ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, особенно в необработанном виде.
Так, в Австралии юноша из Сиднея впал в кому, оказался парализован и через восемь лет скончался от повреждений, которые паразиты нанесли мозгу.
Слизень, которого он проглотил, оказался носителем паразита, вызывающего ангиостронгилез — болезнь, поражающую головной мозг. Основным его носителем выступают крысы, но беспозвоночные могут быть промежуточными хозяевами.