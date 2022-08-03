ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL

При попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: «В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку».
«Система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», — сказала РИА Новости представитель компании.
«Мы недавно получили уведомление об этом, примерно неделю назад», — добавила она, не сумев предоставить подробности.
ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены TOEFL на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие университеты или работы в компаниях США и Канады.