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00:43 (мск), источник: © РИА Новости

ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Американская компания ETS подтвердила РИА Новости, что уже неделю отказывает гражданам России в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.

Источник: Reuters

При попытке зарегистрироваться на сайте ETS пользователь, указавший Россию в качестве страны гражданства вне зависимости от места жительства, получает уведомление: «В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами (министерства финансов США) мы не в состоянии обработать вашу заявку».

«Система выдает эту ошибку, потому что тестирование сейчас прекращено для российских граждан. Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями», — сказала РИА Новости представитель компании.

«Мы недавно получили уведомление об этом, примерно неделю назад», — добавила она, не сумев предоставить подробности.

ETS, неправительственная компания из американского Принстона, разработала и проводит в более чем 180 странах экзамены TOEFL на знание английского языка неанглоязычными иностранцами. Подобные сертификаты требуются для поступления во многие университеты или работы в компаниях США и Канады.

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